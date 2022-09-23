1 ay önce aldığı hafif ticari aracı alev alev yandı, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti

Pendik D-100 Karayolu'nda yaklaşık 1 ay önce aldığı hafif ticari aracı alevlere teslim olan bir kişi o anları kendi cep telefonu kamerasına kaydetti.

Pendik D-100 Karayolu'nda yaklaşık 1 ay önce aldığı hafif ticari aracı alevlere teslim olan bir kişi o anları kendi cep telefonu kamerasına kaydetti. Alevlere teslim olan hafif ticari aracı kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Pendik D-100 Karayolu Tavşantepe Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce aldığı 77 AAB 957 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Engin Şah Gültekin Kadıköy İstikametinde seyir halindeyken hafif ticari aracından duman çıkması sonucu aracını emniyet şeridinde durdurdu. Kısa süre sonra alev alev yanmaya başlayan hafif ticari aracını kendi cep telefonu kamerasıyla kaydeden Gültekin olayı yara almadan atlatırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yaşanan olay sonrası alevlere teslim olan hafif ticari aracı kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan olay sonrası D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, yanarak kullanılamaz hale gelen hafif ticari aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Hafif ticari aracı gözleri önünde alevlere teslim olan aracın sahibi Engin Şah Gültekin, "İtfaiyeci arkadaşlar yetişti ama yine de hızlı bir şekilde yangın çıktı. Bir anda oldu. Şükürler olsun itfaiyeciler hemen geldi" dedi. - İSTANBUL