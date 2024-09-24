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1,5 milyon TL değerinde bakır kabloları yakan 2 şüpheli yakalandı

1,5 milyon TL değerinde bakır kabloları yakan 2 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından 1,5 milyon TL değerinde 400 kilogram bakır kabloları yakan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından 1,5 milyon TL değerinde 400 kilogram bakır kabloları yakan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Telekom kablosunu çalan Murat B. ve Mikail B. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Murat B. ve Mikail B. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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