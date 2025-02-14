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1.3 Milyon Liralık Akü Hırsızı İzmit'te Yakalandı

1.3 Milyon Liralık Akü Hırsızı İzmit'te Yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 farklı adresten 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çalan M.G. isimli şüpheli, polis tarafından suç üstü yakalanarak adliyeye sevk edilecek.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 farklı adresten 1 milyon 300 bin liralık akü çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

İzmit ilçesinde bulunan 5 farklı adrese girerek 1 milyon 300 bin TL değerinde akü hırsızlığı gerçekleştiren şahıs polisi harekete geçirdi. Kamyonetin kasasına doldurduğu akülerle, M.G. isimli şahıs İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Şüpheli şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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