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07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne Silahlı Saldırı

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Antalyaspor taraftarlarının buluşma noktası olan 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı kınayan dernek yönetimi, birlikteliklerini bozamayacaklarını ve saldırının hesabını soracaklarını belirtti.

07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne silahlı saldırı düzenlendi. 16 kurşunun isabet ettiği olayla ilgili polis inceleme başlatırken, saldırıyı sosyal meyda hesabından yaptığı açıklama ile kınayan dernek yönetimi "Birliğimizi bozamazlar, biz bu hain saldırının hesabını soracağız" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde önceki gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda Antalyaspor Stadyumu yanında bulunan 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece geç saatlerde gerçekleştirilen saldırı sırasında lokalde kimsenin olmaması herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti. Sabah saatlerinde dernek lokaline gelen dernek görevlilerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmeleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası cep telefonu ile çekilen görüntülerde 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Lokali'ne çok sayıda merminin isabet ettiği görüldü. 16 kurşunun isabet ettiği lokalde Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

07 Gençlik'ten silahlı saldırıya sert tepki

Öte yandan Antalyaspor Taraftarlar Derneği'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, derneğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla kınandı. Yapılan açıklamada, "Bu korkakça eylemi gerçekleştirenlerin, kendilerini cesur sanan, aklı başında olmayan birkaç çoluk çocuktan ibaret olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ellerine silah alarak güç sahibi olduklarını sanan bu zavallılar, ne yazık ki sadece acizliklerini gözler önüne sermişlerdir. Bu tür çirkin saldırılar, Antalyaspor taraftarlarının birliğini bozmaya yetmez. Aksine bizi daha da güçlendirecek, daha da kenetleyecektir" denildi.

"Cevap en sert şekilde verilecek"

Yapılan saldırıya sessiz kalınmayacağı ve faillerin adalet önüne çıkması için derneğin elinden geleni yapacağı belirtilen açıklamada, "Dün gece yaşanan bu alçakça saldırıya karşılık olarak şunu açıkça ifade etmek isteriz: Biz, her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi bilen, yeri geldiğinde en sert şekilde cevap vermekten çekinmeyen bir camiayız. Eğer bu zavallı çoluk çocuklar, Antalyaspor taraftarlarını bölmeye veya korkutmaya çalıştıklarını sanıyorlarsa çok yanıldıklarını yakında görecekler. Derneğimize yapılan bu saldırıya sessiz kalmamız mümkün değildir. Faillerin adalet önüne çıkarılması için elimizden geleni yapacak, bu olayın hesabını soracağız" ifadeleri kullanıldı.

"Birliğimizi bozamayacaklar"

Açıklamanın son bölümünde, "Antalyaspor taraftarları olarak birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Sporu kirleten, taraftar kültürüne zarar veren bu tür çoluk çocukların peşini bırakmayacağız. Onların arkasına saklandığı karanlık kişilerle de mücadele etmeye hazırız. Antalyaspor camiası olarak her zaman birlik içinde olacağız ve hiçbir güç bizi yıkamayacak. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenler de şunu bilsin ki, yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödeyecekler" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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