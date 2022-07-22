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Yoldan çıkan araç su kanalına girdi; 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yoldan çıkan araç su kanalına girdi; 3 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoldan çıkıp su kanalına giren araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoldan çıkıp su kanalına giren araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-300 karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Kazada G.B. K. (34) sevk ve idaresindeki 34CLF468 plakalı Mini Cooper marka ve model otomobil Gürün istikametinden Pınarbaşı ilçesi istikametine seyir halindeyken Mazıkıran Mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp su kanalına girdi. Kazara araç sürücüsü G.B. K, araçta bulunan M.K. (36) ve bir yaşındaki M.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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