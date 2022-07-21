Samsun'da bir kişi 13 adet sikke ile yakalandı - Haberler

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Samsun'da bir kişi 13 adet sikke ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Samsun'da bir kişi 13 adet sikke ile yakalandı

Samsun'da bir kişi Bizans dönemine ait 13 adet sikke ile yakalandı.

Samsun'da bir kişi Bizans dönemine ait 13 adet sikke ile yakalandı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları A.B.'yi (28) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs ile birlikte Bizans dönemine ait olduğu ileri sürülen 13 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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