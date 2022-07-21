Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.44'te merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,32 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi. Şıldak, jandarma ve AFAD birimlerinin tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. AA / Miraç Kaya - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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