Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis- Diyarbakır karayolunda bulunan 8 Ağustos Tünelinde meydana geldi. Tünel içerisinde seyir halinde olan kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı önündeki beton mikserine arkadan çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ve AFAD görevlilerince kamyonet şoförü sıkıştığı yerden çıkarılarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BİTLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Bitlis 3. Sayfa Haberler

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