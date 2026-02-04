Haberler

İstanbul'da yapılan operasyonlarda 242 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Güncelleme:
İstanbul'da yılın ilk üç haftasında düzenlenen operasyonlarda 242 ton 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yılın ilk üç haftası boyunca kent genelinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen, motorinle benzer özellikteki "10 numara yağ" olarak nitelendirilen akaryakıtın imal edilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti. Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sultanbeyli, Eyüpsultan, Tuzla, Arnavutköy, Sultangazi, Silivri ve Esenyurt ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında yapılan baskınlarda 242 ton 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları saptanan 9 şüpheli gözaltına alınırken, suçta kullanılan 3 araca ise el konulduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler hakkında, kaçakçılık suçu kapsamında gerekli adli işlemler başlatılarak yürütülen yasal sürecin devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

