Otomobilin lastiğini kestikten sonra kayıplara karışan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir otomobilin lastiğini kestikten sonra kayıplara karışan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, T.Ü. (39) bir otomobilin lastiğini kestikten sonra kayıplara karıştı. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda T.Ü. yakalandı. Gözaltına alınan T.Ü. emniyete götürüldü.

T.Ü. hakkında 'mala zarar verme' suçundan işlem başlatıldı. - KAYSERİ

