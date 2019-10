3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali ertelendi

08.10.2019 13:48

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 11-13 Ekim'de düzenlenecek 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali (URFEST) ertelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon mesajları vermesinden dolayı festivalin ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'Suriye operasyonu her an başlayabillir.' açıklaması ışığında, her an operasyonun başlama ihtimaline karşılık 11-13 Ekim'de düzenleyeceğimiz 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA