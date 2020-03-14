3 şahsın, demirlerle saldırarak mağazayı talan ettiği anlar kamerada Maltepe'de şaşkına uğratan bir olay yaşandı.

Maltepe'de şaşkına uğratan bir olay yaşandı. Mağazadaki kadın çalışanını taciz ettiği iddia edilen mağaza sahibi, yaklaşık 2 ay önce mağazayı başka birine devretti. Taciz iddiasını yeni duyan kadının yakınları ise akşam saatlerinde mağazayı bastı. Mağazanın sahibini orada bulamayan şahıslar, çalışanlara saldırıp mağazayı yerle bir ederek kundaklayıp olay yerinden uzaklaştı. Mağazanın çalışanları ise uğradıkları saldırı sonrası şoke oldu. Şahısların mağazayı talan edip camlarını kırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Maltepe'de geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir giyim mağazasının sahibi, kadın çalışanlarından birini taciz etti. Ardından mağaza sahibi, yaklaşık 2 ay önce mağazayı başka birisine devretti. Tacize uğradığı iddia edilen kadın çalışanın yakınları ise olaydan yeni haberdar olarak geçtiğimiz akşam mağazayı bastı. 3 şahıs demirlerle mağazanın camlarını yerle bir etti, içerisindeki ürünleri ve rafları dağıttı. Ardından mağazayı kundaklayarak yangına sebep oldu. Şahıslar ayrıca mağaza çalışanlarına da saldırdı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken şahıslar oradan uzaklaştı. Mağaza çalışanları yaşadıkları olay karşısında şaşkınlığa uğradı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Mağaza çalışanı Bahar Ş. "3 kişi içeri girdi, patronu sordu. Biz de nerede olduğunu bilmiyoruz dedik. O zaman yetkili birini arayın gelsin dediler. Aradık geldiler. Sonra her yeri dağıtmaya başladılar. Ateşe verdiler. Bayan arkadaşımıza saldırdılar. Darp ettiler. Camları da kırdılar. Bu şekilde gelişti. Sonra kaçıp gittiler" dedi.

Taciz iddiasını uyan şahısların mağazayı dağıtıp camlarını yerle bir ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 şahıs demirlerle mağazanın camlarına vuruyor. Yerlerde de birçok mağaza ürünü olduğu görülüyor. Ardından araç binip uzaklaşıyorlar.

(İHA)

Kaynak: İHA