3 Şahıs İnşaattan Çaldıkları Malzemelerle Yakalandı

Samsun'da 2 ayrı inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 genç, polisin takibi sonucu çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkanca Mahallesi'nde 23 Haziran'da meydana geldi. Ediniline bilgiye göre, 2 ayrı inşaata giren kimliği belirsiz 3 hırsız buradan hilti, spiral ve matkap gibi inşatta kullanılan malzemeleri çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayının S.K., E.D. ve Ş.D. adlı 3 gencin gerçekleştirdiğini belirledi. Zeytinlik Mahallesi'nde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanan 3 şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. - SAMSUN