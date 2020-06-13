3 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıkan ASM karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıkan ASM karantinaya alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Merkez Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli 3 personelin korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

3 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıkan ASM karantinaya alındı
13.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:25

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Merkez Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli 3 personelin korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Merkez karantinaya alınırken, test sonuçları pozitif çıkan personel tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kartepe Köseköy Merkez Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. Teoman Çağlayan ile ismi öğrenilemeyen 1 hemşire ve ebenin 11 Haziran tarihinde yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan doktor, ebe ve hemşire hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık merkezi ise izole edilmek amacı ile kapatıldı. Merkezin bahçe kapısına şerit çekilirken, ayrıca kapısına, "Covid pozitif vaka olması nedeni ile aile sağlığı merkezimiz Cuma günü (12 Haziran) hizmet veremeyecektir" yazısı asıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan doktor helallik istedi.

Öte yandan tedavi altına alınan sağlık personellerinden Dr. Teoman Çağlayan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kendisinin ve merkezde görev yapan 2 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Paylaşımında sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Çağlayan, "Değerleri hastalarım, kontrol amaçlı yapılan Covid testinde, Pazartesi yani 8 Haziran 2020 tarihinde negatif olan testim, Perşembe öğlen tekrarlandı ve pozitif çıktı ASM'de 3 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Çok şükür üçümüz de iyiyiz ve tedavilerimiz başladı. Akciğer tomografilerimiz iyi çok şükür. Sizden ricam öncelikle haklarınızı helal etmeniz ve dualarınızı eksik etmemeniz. Benden yana helal olsun. Rabbim kızıma ve sevenlerime bağışlar inşallah" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı Haber
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı Haber
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu
Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Çin'de 'yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Emre Kınay Mariah Carey Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Ali Koç Jose Sosa Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Twitter Göztepe Trabzonspor Kayserispor
Şu an buradasınız: 3 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıkan ASM karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 14:52:51. #1.15#
title