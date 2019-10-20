20.10.2019 10:06

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen "3. Safran Festivali" kapsamında "Safranlı Yeni Lezzetler Yemek ve Tatlı Yarışması" yapıldı.

İlçe merkezindeki bir konakta düzenlenen yarışmada konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Karabük Alan Temsilcisi Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, yarışmaya yemek kategorisinde 13, tatlı kategorisinde ise 15 yarışmacının katıldığını söyledi.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen yarışmaya TÜRSAB olarak ev sahipliği yaptıklarını belirten Ergüder, "Gastronomi turizmde çok önemli bir yer alıyor. Bunun için bizim yeni lezzetler çıkarmamız çok önemli olacaktır. Zaten Safranbolu'nun mevcut çok kıymetli tarifleri var. Onun için yemek yarışmasına safranlı yeni lezzetler diyoruz çünkü mevcut tariflerimizi zaten kıymetli görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan yarışmada 16 jüri üyesi yemek ve tatlıların tadına bakarak puan verdi.

Yarışmanın "yemek" kategorisinde "Mantarlı freske" ile Nur Karaoğuz birinci olurken, "Safranlı perde pilavı" ile Canan Peker ikinci, "Safranlı testi kebabı" ile Nagihan Dinler üçüncü oldu.

Yarışmanın "tatlı" kategorisinde ise "Lezzet-i şahika" ile Hatice Karademir birinci olurken, "Browni" ile Nazlıcan Durukaya ikinci, "Armut tatlısı" ile Serkan Kale üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerini Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar verdi.

Kaynak: AA