18.10.2019 19:52

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için düzenlenen "3. Safran Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Şehitlik Anıtı önünden başlayan ve Kazdağlıoğlu Meydanı'nda sona eren kortejin ardından konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu'ya ismini veren bitkinin, "safran" olduğunu söyledi.

Safranbolu'da safran üretiminin giderek azaldığını üzülerek gördüklerini belirten Gürel, "30 dönüm arazide, 20 kiloya yakın safran üretimi var. Karabük'te belki 500 kilodan daha fazla safran kullanılıyor. Bu da başka ülkelerden şehrimize gelen ürünlerden kullanılıyor. Safranbolu'da üretilen safran bitkisi dünyanın en değerli safranlarından bir tanesi. Kalite olarak en değerlisi." ifadesini kullandı.

Gürel, safran hasadının, misafirlere yaptırılmasının bir turizm çeşitliliği olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından 1640-1648 yıllarında "Kazasker" (askeri hakim) olan Safranbolulu Cinci Hoca'nın yaptırdığı hamamın çatısında temsili "Cinci Hoca" vatandaşlara safranlı macun dağıttı.

Daha sonra Şefik Dizdar Sanat Evi'nde emekli Tümgeneral Zafer Çamlıca koordinatörlüğünde Safranbolu Lisesi 1973 mezunlarının "Safran" temalı karma sanat sergisinin açılışı yapıldı.

Festival, pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA