3 saatlik çalışmayla yol açıldı, hamile kadın hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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3 saatlik çalışmayla yol açıldı, hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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3 saatlik çalışmayla yol açıldı, hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan hamile kadın için seferber oldu.

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan hamile kadın için seferber oldu. Yol yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açılırken, hamile kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pervari ilçesine bağlı Keskin köyünde hamile Fatma Othan (21) rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yolun kardan kapalı olmasından dolayı Siirt İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Hamile kadına iş makinalarının da yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası ulaşıldı. Hasta kadın ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

3 saatlik çalışmayla yol açıldı, hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

3 saatlik çalışmayla yol açıldı, hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Pervari, Siirt, 112, kar, 3. Sayfa, Haber

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