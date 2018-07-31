3 Rus Gazeteci Öldürüldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 3 Rus gazetecinin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde öldürüldüğü açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya vatandaşı olan 3 gazetecinin Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Sibut kentinde öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık kimliği belirsiz kişilerce kurşunlanarak öldürülen gazetecilerin isimlerini ise Azerbaycan asıllı Orhan Camal, Aleksandr Rastorquyev, Kiril Radçenko olarak açıkladı. Bir film projesi için Güney Afrika'da bulunan gazetecilerin cesetleri ise ıssız bir arazide terk edilmiş şekilde bulundu. Hayatını kaybeden gazetecilerden biri olan Azerbaycan asıllı Orhan Camal'in, Rus İslam Komitesi'nin Başkanı, ilahiyatçı, siyaset bilimcisi ve yazar Haydar Cemal'ın oğlu Orhan Camal olduğu öğrenildi.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)