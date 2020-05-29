3 Renkli Cup Nasıl Yapılır?
Evde pratik ve kolay bir tatlı tarifi. 3 Renkli Cup Nasıl Yapılır? Perihan Pezük'ten sizleri kendine hayran bırakacak bir tatlı tarifi. İftarlardan sonra hafif bir tatlı isteyenler bu tarifi kaçırmayın.
29.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:46
Evde pratik ve kolay bir tatlı tarifi. 3 Renkli Cup Nasıl Yapılır? Perihan Pezük'ten sizleri kendine hayran bırakacak bir tatlı tarifi. İftarlardan sonra hafif bir tatlı isteyenler bu tarifi kaçırmayın.
#iftar #renklicup #kolaytarif
3 RENKLİ CUP
1 lt süt
2 kaşık un
3 kaşık nişasta
1 kaşık haşhaş
1/2 bardak şeker
1 paket krema
80 gr bitter çikolata
1 yumurta
1 vanilya
PELTESİ İÇİN
3 bardak portakal suyu
2 kaşık nişasta
1bardak şeker
zerdeçal
SÜSLEMEK İÇİN
çilek
Çikolatalı Pasta süsü
Çikolatalı çubuk
Damla çikolata Damla beyaz çikolata
Kaynak: DailyMotion.com