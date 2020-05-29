3 Renkli Cup Nasıl Yapılır? Evde pratik ve kolay bir tatlı tarifi. 3 Renkli Cup Nasıl Yapılır? Perihan Pezük'ten sizleri kendine hayran bırakacak bir tatlı tarifi. İftarlardan sonra hafif bir tatlı isteyenler bu tarifi kaçırmayın.

Evde pratik ve kolay bir tatlı tarifi. 3 Renkli Cup Nasıl Yapılır? Perihan Pezük'ten sizleri kendine hayran bırakacak bir tatlı tarifi. İftarlardan sonra hafif bir tatlı isteyenler bu tarifi kaçırmayın.

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3 RENKLİ CUP

1 lt süt

2 kaşık un

3 kaşık nişasta

1 kaşık haşhaş

1/2 bardak şeker

1 paket krema

80 gr bitter çikolata

1 yumurta

1 vanilya

PELTESİ İÇİN

3 bardak portakal suyu

2 kaşık nişasta

1bardak şeker

zerdeçal

SÜSLEMEK İÇİN

çilek

Çikolatalı Pasta süsü

Çikolatalı çubuk

Damla çikolata Damla beyaz çikolata

Kaynak: DailyMotion.com