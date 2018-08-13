3 Puan Kaybetmiş Olabiliriz, İlerisi Adına Çok Şeyler Kazandığımızı Düşünüyorum"

- "3 puan kaybetmiş olabiliriz, ilerisi adına çok şeyler kazandığımızı düşünüyorum"

DENİZLİ - Spor Toto 1. Lig'in birinci haftasında kendi evinde Gazişehir Gaziantep spora 1-0 mağlup olan Denizlispor'un Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Lige kazanarak başlamayı çok arzu ederdik. 3 puan kaybetmiş olabiliriz, ilerisi adına çok şeyler kazandığımızı düşünüyorum" dedi.

Denizli'de oynanan karşılaşmada yeşil siyahlı ekip Gazişehir Gaziantep'e 2. yarıda yediği tek golle boyun eğdi. Maçın ardından kameralar karşısına geçen ve karşılaşmayı değerlendiren Özköylü,

Lige kazanarak başlamayı çok arzu ettiklerini belirten Özköylü, karşılaşmaya bakıldığı zaman rakip takımdan daha iyi oynadıklarını söyledi. Kaybedilen 3 puana rağmen çok şey kazandıklarını ifade eden Özköylü, "Biz çok eksiği olan bir takımız. Hem oyuncu bazında eksiğimiz var hem antrenman eksiğimiz çok fazla. Birlikte kamp geçirememiş, birlikte hazırlık maçı oynayamamış birçok oyuncusunun yeni yeni toparlanmaya başladığı bir takıma sahibiz. Buna rağmen ligin belki şu anda en hazır takımlarından bir tanesine karşı bence bugün sahada çok iyi mücadele eden, zaman zaman çok iyi oynayan, tehlikeler yaratan, pozisyonlar üreten ama talihsiz bir golle mağlup olan bir Denizlispor var. Ben bugün oyuncularımın ortaya koyduğu oyunla gurur duydum, onlar beklediğimin çok çok üzerinde bir performans gösterdiler. İleriki günler ve maçlar için bana çok büyük umutlar verdiler. Onlara teşekkür ediyorum ortaya koydukları mücadeleden ve oyundan dolayı. Maalesef çok küçük bir hatadan, çok talihsiz bir pozisyonda hiç ortada pozisyon yokken gol yedik ve mağlup olduk. En kötü bu maçın berabere bitmesi bizim açımızdan çok iyi olurdu ama maalesef kaybettik. Ama 3 puan kaybetmiş olabiliriz, ilerisi adına çok şeyler kazandığımızı düşünüyorum. Takım olma yolunda, birlikte oynama yolunda ileriki maçlarda çok daha iyi sinyaller verecek bu takım, ben bugün çok daha fazla umutlandım. Tabii ki eksiklerimiz var, eksiklerimizi tamamlayacağız, bunları da tamamladıktan sonra kendimizi biraz daha geliştirmemiz lazım hem fiziksel olarak hem de taktiksel olarak oyun planımızı daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bunlar oturduktan sonra bence herkese çok keyif verecek, çok can yakacak bir Denizlispor takımı ortaya çıkacak inşallah" diye konuştu.