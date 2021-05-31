3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla SİHA'ların Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

MSB tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verildi.

(Mevlüt İşli - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı