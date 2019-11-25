3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

25.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:35
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Kaynak: İHA
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