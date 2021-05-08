3 PAZARDA, 3 SATICI TEZGAH AÇTI
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3 PAZARDA, 3 SATICI TEZGAH AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da, pazarda alışveriş yoğunluğu (2)Burdur'da, İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından pazarcı Uzay Çatı halk pazarının yanı sıra Armağan İlci, Bozkurt, Karasenir ve Atatürk mahalleleriyle ve Ulucami civarında semt pazarları açıldı.

Burdur'da, pazarda alışveriş yoğunluğu (2)

Burdur'da, İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından pazarcı Uzay Çatı halk pazarının yanı sıra Armağan İlci, Bozkurt, Karasenir ve Atatürk mahalleleriyle ve Ulucami civarında semt pazarları açıldı. Uzay Çatı altında kurulan pazarda yoğunluk yaşanırken, Atatürk Mahallesi ile Ulu Cami civarında kurulan pazarda iki, Karasenir Mahallesi'ndeki pazarda ise bir satıcının tezgah açtığı görüldü.

Atatürk Mahallesi semt pazarında tezgah açan Ahmet Aykut, "Halk pazarı çok kalabalık. Orayı ucuz buldukları için mi gittiler bilmiyorum? Orada sırt sırta alışveriş yapana kadar burada rahat rahat alışveriş yapabilirlerdi" dedi.

Satıcı Seyit Aydın, "Halkımız salı pazarını tercih etti ama bizim malımız da burada erken bitti. Salı pazarı çok yoğun, halkımızın burada gelip rahat rahat alışveriş yapmak imkanı varken salı pazarını tercih ettiler. Virüs açısından da riskli bir durum" diye konuştu.

Ulucami civarında tezgah açan Meral Yüce, "Salı pazarı çok kalabalık. Biz burada iki pazarcıyız", Nevzat Arslan da "Allaha şükür bugün işlerimiz çok iyi" dedi.

3 PAZARDA, 3 SATICI TEZGAH AÇTI
3 PAZARDA, 3 SATICI TEZGAH AÇTI
3 PAZARDA, 3 SATICI TEZGAH AÇTI
3 PAZARDA, 3 SATICI TEZGAH AÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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