Burdur'da, pazarda alışveriş yoğunluğu (2)

3 PAZARDA, 3 SATICI TEZGAH AÇTIBurdur'da, İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından Uzay Çatı halk pazarının yanı sıra Armağan İlci, Bozkurt, Karasenir ve Atatürk mahalleleriyle Ulucami civarında semt pazarları açıldı.

3 PAZARDA, 3 SATICI TEZGAH AÇTI

Burdur'da, İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından Uzay Çatı halk pazarının yanı sıra Armağan İlci, Bozkurt, Karasenir ve Atatürk mahalleleriyle Ulucami civarında semt pazarları açıldı. Uzay Çatı altında kurulan pazarda yoğunluk yaşanırken, Atatürk Mahallesi ile Ulu Cami civarında kurulan pazarda iki, Karasenir Mahallesi'ndeki pazarda ise bir satıcının tezgah açtığı görüldü.

Atatürk Mahallesi semt pazarında tezgah açan Ahmet Aykut, "Halk pazarı çok kalabalık. Orayı ucuz buldukları için mi gittiler bilmiyorum. Orada sırt sırta alışveriş yapana kadar burada rahat rahat alışveriş yapabilirlerdi" dedi.Seyit Aydın ise, "Halkımız salı pazarını tercih etti ama bizim malımız da burada erken bitti. Salı pazarı çok yoğun, halkımızın burada gelip rahat rahat alışveriş yapmak imkanı varken salı pazarını tercih ettiler. Virüs açısından da riskli bir durum" diye konuştu.

Ulucami civarında tezgah açan Meral Yüce de, "Salı pazarı çok kalabalık. Biz burada iki pazarcıyız" ifadelerini kullandı. Nevzat Arslan ise "Allaha şükür bugün işlerimiz çok iyi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN