3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker nine, 119 yaşında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker nine, 119 yaşında

3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker nine, 119 yaşında
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

AMASYA'da yaşayan 3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık etmiş, 5 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Aslan, 119 yaşına girdi.

AMASYA'da yaşayan 3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık etmiş, 5 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Aslan, 119 yaşına girdi. Ailesince düzenlenen doğum gününde pastadaki mumlara üfleyen Aslan, sağlığını doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söyledi.

Amasya'da kızı Serap Yüksel ve torunlarıyla birlikte yaşayan, 5 çocuk ve 12 de torun sahibi olan Şeker Aslan'a, 119'uncu yaş günü dolayısıyla torunları tarafından sürpriz kutlama yapıldı. Pastasındaki mumu üfleyen Yüksel, daha sonra ailesiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi. 3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker nine, sağlığını ise doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söyledi.

'ÇOK ŞÜKÜR ALLAH'IMA, HASTA BİLE OLMADIM'Kutlama için herkese teşekkür eden Şeker nine, "Çok şükür Allah'ıma, hasta bile olmadım. Koronavirüs bile olmadım. Sizde hastalık var, ben de yok. Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit hepsini biliyorum" dedi.'ANNEM HEP DOĞAL BESLENİR'

Annesinin beslenmesine dikkat ettiğini ve her zaman doğal beslendiğini, asla hazır yemekler yemediğini söyleyen Serap Yüksel de, "Annem 119 yaşına girdi, mani söylemeyi ve dua etmeyi çok seviyor. Annem 7 senedir Alzheimer hastası ve beraber oturuyoruz. Zaman zaman da olsa bu hastalığından dolayı aklı gidip geliyor. Alzheimer hastalığının dışında herhangi bir rahatsızlığı yok. 6 ay önce 2 çocuğum, eşim ve ben koronavirüse yakalandık. Hemen anneme de test yaptırdık ve negatif çıktı. O dönem annemle temas etmedik, ayrı bir odada ilaçlarını verdim, eldivenlerle ve çift maskeyle kendisiyle ilgilendim. Annem de 20 gün odasından çıkmadı. Koronavirüs, annemi teğet geçti. Annem çok güzel doğal besleniyordu, hazır yemekler yemezdi. Kendi yoğurdunu kendi yaptı. Sofrasından tereyağını hiç eksik etmezdi. Tereyağı, bal, yoğurt, ayranı çok içer, haşlanmış yumurtayı çok sever. Annemin 5 çocuğu, 12 torunu var. Torununun torunu da var" diye konuştu.


3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker nine, 119 yaşında
3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker nine, 119 yaşında
3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker nine, 119 yaşında
3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker nine, 119 yaşında
3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker nine, 119 yaşında
3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker nine, 119 yaşında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara

Türkiye genelinde son kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye genelinde son kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 266 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 266 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka
Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Muharrem İnce Vladimir Putin Mehmet Özhaseki
Magazin Ezgi Mola Brad Pitt Burak Özçivit Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker nine, 119 yaşında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.06.2021 18:35:39. #1.13#

title