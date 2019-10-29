3 otomobilin karıştığı trafik kazası: 2 yaralı
Hatay'ın Defne ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Defne ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çevre yolu Subaşı mevkisinde, Sinan G. (27) yönetimindeki 31 AL 505 plakalı otomobil, önce Cemile Ö. (28) idaresindeki 31 ABN 925 plakalı araca, ardından Mahmut A'nın (66), kullandığı 34 TS 6520 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, Cemile Ö. ve otomobildeki Miyase Y. (66) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle çevre yolunda ulaşım bir süre aksadı.
VİDEO: 3 otomobilin karıştığı trafik kazası: 2 yaralı