3 otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasında

06.09.2019 16:15

Kaynak: DHA

SİVAS'ta 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu üzerindeki araç muayene istasyonu yakınlarında meydana geldi. H.A. yönetimindeki 34 MAF 58 plakalı hafif ticari araç, yan yoldan çevre yoluna çıkan G.B. idaresindeki 58 BZ 723 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 58 BZ 723 plakalı otomobil, Y.D.'nin kullandığı 25 AAE 907 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri G.B. ve H.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise yakındaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.