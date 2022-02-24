Son dakika haberleri! İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 3 terörist daha teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 3 terörist daha teslim oldu

AA, Cankut Taşdan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 3 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title