Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.