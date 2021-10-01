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3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Aksun'u ziyaret etti

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Aksun'u ziyaret etti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla 3. Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret etti.

ERZİNCAN (AA) - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla 3. Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret etti.

Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binası girişinde Başkan Aksun tarafından karşılanan Korgeneral Türkgenci, Belediye Şeref Defteri'ni imzaladı.

Korgeneral Türkgenci ve kendisini makamında ağırlayan Aksun, daha sonra bir süre sohbet etti.

Aksun, Türkgenci'nin iadeiziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretin ardından Aksun, Türkgenci'ye yöresel işçilikle yapılan bakır plaket verdi.

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: 3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Aksun'u ziyaret etti - Haberler
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