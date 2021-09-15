3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti - Haberler
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3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti

3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti.

Valilik girişinde Vali Öner tarafından karşılanan Türkgenci, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Türkgenci ve Öner, daha sonra Valilik makamında bir süre görüştü.

Vali Öner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Korgeneral Türkgenci'ye Damal Bebek hediye etti.

Ziyarette, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar da hazır bulundu.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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Haber: 3. Ordu Komutanı Korgeneral Türkgenci, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti - Haberler
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