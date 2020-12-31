3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay Erzincan Valiliğini ziyaret etti

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

Vali Makas'ın karşıladığı Korgeneral Öngay, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Valilik makamına geçti.

Burada Korgeneral Öngay ile bir süre görüşen Vali Makas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya