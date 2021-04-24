3 okulun kütüphaneleri yenilendi
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3 okulun kütüphaneleri yenilendi

3 okulun kütüphaneleri yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te "1000 Okul Projesi" kapsamında 3 okulun kütüphaneleri yenilendi.

Bilecik'te "1000 Okul Projesi" kapsamında 3 okulun kütüphaneleri yenilendi.

"1000 Okul Projesi" kapsamında mevcut kütüphanelerin geliştirilerek modern bir görünüme kavuşturmak için Milli Eğitim Bakanlığımızca kütüphanesi bulunmayan okullarda yeni kütüphane kurulması ve kütüphanesi olanlarında yenilenerek güçlendirilmesi amacıyla Bilecik'te 3 okulun kütüphaneleri yenilendi.

"Çağın gereksinimi olan dijital ortamda araştırma ve okuma alışkanlıkların artırmak hedeflenmiştir"

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bozüyük Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarına bu kapsamda ödenek gönderilmiştir. Kütüphane çalışmalarımız, emeği geçen okulumuz öğretmenleri, yardımcı personel ve idarecilerin işbirliği ile son şeklini almıştır. Her bir okulumuz için yenilenen ve gelişen bu kütüphanelerimize kitap ve laptop alınarak öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklenmiş, çağın gereksinimi olan dijital ortamda araştırma ve okuma alışkanlıkların artırmak hedeflenmiştir. Aynı zamanda onlara sosyal ve kültürel alanlar sağlanmıştır" dedi. - BİLECİK

3 okulun kütüphaneleri yenilendi
3 okulun kütüphaneleri yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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