3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dedi (2)
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3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dedi (2)

TUTUKLANDIKonya'da, 3 lise öğrencisinin paraları ile cep telefonlarını gasbedip, içlerinden birini bacağından bıçakla yaralayan Mustafa Geçer (19), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:26
3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dedi (2)

TUTUKLANDI

'da, 3 lise öğrencisinin paraları ile cep telefonlarını gasbedip, içlerinden birini bacağından bıçakla yaralayan Mustafa Geçer (19), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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