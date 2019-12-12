3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dedi (2)
TUTUKLANDIKonya'da, 3 lise öğrencisinin paraları ile cep telefonlarını gasbedip, içlerinden birini bacağından bıçakla yaralayan Mustafa Geçer (19), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
12.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:26
TUTUKLANDI
Konya'da, 3 lise öğrencisinin paraları ile cep telefonlarını gasbedip, içlerinden birini bacağından bıçakla yaralayan Mustafa Geçer (19), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA