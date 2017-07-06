3 Oğlu Bulunan Suriyeli Çiftin Üçüz Kız Sevinci

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'ndeki Süleymanşah Konaklama Tesisleri'nde barınan 3 erkek çocukları bulunan Suriyeli 30 yaşındaki Yezid El Hüseyin ile 26 yaşındaki Fatma El Hüseyin'in üçüz kızları dünyaya geldi.



Suriye'nin Deyrezor kentinden 5 yıl önce Türkiye'ye sığınan ve Akçakale'deki Süleyman Konaklama Tesisleri'nde barınan Fatma El Hüseyin'in üçüz kız bebekleri dünyaya geldi. Sağlıklı dünyaya gelen bebeklere 'Beyen', 'Leyen' ve 'Benen' isimleri verildi. 5, 6 ve 7 yaşlarındaki 3 erkek çocuktan sonra üçüzlerle birlikte 6 çocuk sahibi olan El Hüseyin çifti, mutlu olduklarını söyledi.



Fatma El Hüseyin, kızlarının sağlıklı oluğunu belirterek, "Çok mutlu oldum. 3 oğlum vardı, şimdi 3 kızım da var. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Allah çocuğu olmayanlara da versin" dedi.



Suriyeli üçüzlere çeşitli hediyeler veren çadır kentteki Hayırlı Kadınlar Meclisi Başkanı Hacer Gündüz ise, aileye gerekli desteği sağlayacaklarını ifade etti.



- Akçakaleşanlıurfa