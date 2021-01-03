3 Ocak Masterchef yemekleri: Serhat'ın menüsü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

3 Ocak Masterchef yemekleri: Serhat'ın menüsü

03.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 03.01.2021 20:23
3 Ocak Masterchef yemekleri: Serhat'ın menüsü

MasterChef Türkiye 2020 sezonu bu akşam son buluyor. Masterchef final gecesinde yarışan iki isim ise Serhat ve Barbaros olarak karşımıza çıkıyor. Peki, MasterChef Türkiye 2020 finalinde kim önde? Masterchef final puan durumu ve son notlar haberimizde. 3 Ocak Masterchef yemekleri: Serhat'ın menüsünde neler var?

MasterChef Türkiye'de bu akşam büyük finalin ilk raundunda Barbaros ile Serhat karşı karşıya geldi. Temmuz ayında başlayan MasterChef 2020'de son ikiye kalmayı başaran yarışmacılara arasında nefes kesici bir mücadele başladı. Barbaros ve Serhat, MasterChef Türkiye 2020 kupasını almak için mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. Bugün, üç farklı konsepte göre yapılan 3 oyun sonrasında şeflerin vereceği puanlar ilk turun galibini belirledi.

SERHAT'IN MENÜSÜ

Serhat ve Barbaros ilk olarak Türk mutfağından esintiler sunacak.

Pam ile başlayacak olan Serhat, dil balığı yaparak ana menüyü renklendirecek.

PAM NASIL YAPILIR?

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Prens Harry Aleyna Tilki
Spor Ali Palabıyık Abdullah Avcı Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Futbolcu Antalyaspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 Ocak Masterchef yemekleri: Serhat'ın menüsü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 20:29:06. #1.14#
title