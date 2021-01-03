3 Ocak Masterchef yemekleri: Serhat'ın menüsü

MasterChef Türkiye 2020 sezonu bu akşam son buluyor. Masterchef final gecesinde yarışan iki isim ise Serhat ve Barbaros olarak karşımıza çıkıyor. Peki, MasterChef Türkiye 2020 finalinde kim önde? Masterchef final puan durumu ve son notlar haberimizde. 3 Ocak Masterchef yemekleri: Serhat'ın menüsünde neler var?

MasterChef Türkiye'de bu akşam büyük finalin ilk raundunda Barbaros ile Serhat karşı karşıya geldi. Temmuz ayında başlayan MasterChef 2020'de son ikiye kalmayı başaran yarışmacılara arasında nefes kesici bir mücadele başladı. Barbaros ve Serhat, MasterChef Türkiye 2020 kupasını almak için mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. Bugün, üç farklı konsepte göre yapılan 3 oyun sonrasında şeflerin vereceği puanlar ilk turun galibini belirledi.

SERHAT'IN MENÜSÜ

Serhat ve Barbaros ilk olarak Türk mutfağından esintiler sunacak.

Pam ile başlayacak olan Serhat, dil balığı yaparak ana menüyü renklendirecek.

PAM NASIL YAPILIR?