3 Ocak Masterchef yemekleri: Barbaros'un menüsü | Tereyağlı işkembe, altın gerdan nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye 2020 sezonu bu akşam son buluyor. Masterchef final gecesinde yarışan iki isim ise Serhat ve Barbaros olarak karşımıza çıkıyor. Peki, MasterChef Türkiye 2020 finalinde kim önde? Masterchef final puan durumu ve son notlar haberimizde.

MasterChef Türkiye'de bu akşam büyük finalin ilk raundunda Barbaros ile Serhat karşı karşıya geldi. Temmuz ayında başlayan MasterChef 2020'de son ikiye kalmayı başaran yarışmacılara arasında nefes kesici bir mücadele başladı. Barbaros ve Serhat, MasterChef Türkiye 2020 kupasını almak için mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. Bugün, üç farklı konsepte göre yapılan 3 oyun sonrasında şeflerin vereceği puanlar ilk turun galibini belirledi.

BARBAROS'UN MENÜSÜ

Tereyağlı işkembe: Kıtır lavaşla servis edilecek.

Altın Gerdan: Körpe lahana, sumak, isot ile servis edilecek.

Ahlat Ağacı: Kadayıfla yapılacak.