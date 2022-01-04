3 Ocak 2022 Haberleri
3 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Film gibi hırsızlık kovalamacası! 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayda bir evin de duvarı yıkıldı
- Esra Erol'da yürek dağlayan anlar! Canlı yayında kızının itiraflarını duyan anne adeta yıkıldı
- Okkalı ÖTV zammı sonrası tedarik sorunu patlak verdi, tekel bayileri dükkan kapattı
- Dev kulübün kapısına kilit vuracaklar! Mbappe ve Haaland için verilen para akıllara zarar
- Alkollü halde araç kullanan sürücüden polislere akıllara zarar savunma
- Tanju Özcan yine ilginç bir olayla gündemde! Elindeki ampulü meclis toplantısında patlattı
- Gemi her yerden su alıyor! Ronaldo ve arkadaşlarını perişan ettiler
- Apple'den bir ilk! Piyasa değeri tarihte görülmemiş seviyeye çıktı
- Ölen de katil de aynı ülkeden! Koltuk kavgası yaptığı iş arkadaşını boğazını keserek öldürdü
- Hedef kitlesi kadınlar olan güzellik merkezinin açılışını 20 erkek yaptı
- En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya yükseldi! İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacakları yeni maaşlar
- Galatasaraylıları çileden çıkartan görüntü! Olay hakemin terfi alması çıldırttı
- Ankara Valiliği'nden su baskını, sel ve çığ tehlikesi uyarısı
- Freni boşalan kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
- Korkulan oldu! Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un koronavirüs testi pozitif
- Kiraladığı aracın uçurumdan yuvarlandığını sahibine 4 gün sonra haber verdi
- Ek zammın ardından memur maaşları ne kadar oldu? İşte kuruşu kuruşuna zamlı memur maaşları
- CHP'nin ceza verdiği Tanju Özcan'dan, partisine Cumhurbaşkanı adayı uyarısı! Resmen gözdağı verdi
- Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 160 kişi vefat etti, 44 bin 869 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz
- Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı
- Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri kıyameti kopardı! Tepki yağıyor
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerin yüzünü güldürecek artış: 2 bin 500 liranın altında emekli maaşı kalmayacak
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara doğal gaz müjdesi: Kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni mezun istihdam edene 100 bin lira destek verilecek
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara müjde: Memur maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkardık
- ÖTV artışının ceplere etkisi netleşti! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak
- Bunu kimse tahmin edemezdi! Galatasaray'da Fatih Terim hakkında tarihi karar
- Meteoroloji'den 15 ilimize uyarı! Artan sıcaklıklar yeni afetin habercisi
- Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücrette güncellemeye gidildi, yeni rakam cep yakacak
- 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
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- Yolunu kesen iş kadını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihracat gerginliği yaşadığımız Suudi Arabistan'ı sordu: Şubatta gidiyorum
- Tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, yüzü gözü kanlar içinde tek bir soru sordu
- Süper Lig'in kralı geri dönüyor! Ezeli rakipler Boupendza için birbirine girdi
- İki ünlü ismin yasak aşk dedikodularıyla ilgili Bircan Bali'den canlı yayında ortalığı karıştıracak itiraf
- CHP, belediye başkanları Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verdi
- Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik
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