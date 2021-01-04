3 Ocak 2021 Haberleri
04.01.2021 01:15 | Son Güncelleme: 04.01.2021 01:19
3 Ocak 2021 Manşet Haberleri.
- Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı
- Vincent Aboubakar, annesini son yolculuğuna uğurladı
- Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edilen Milletvekili Ersoy: Saldırı söz konusu değil
- Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü Yunanistan'a da sıçradı
- Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber! Artık destek almadan yürüyebiliyor
- Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir
- Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
- 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi
- İş insanı Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu
- Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu
- Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı
- Kayserispor maçında gerginlik! Milletvekilinin, Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edildi
- En çok top kaybettiği maçı oynayan Güven Yalçın Beşiktaş taraftarından tepki gördü
- Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı
- Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu
- Sosyal medyada 'Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon lira SMA hastası çocuklar için kullanılsın' kampanyası
- Kahramanmaraş'ın 150 nüfuslu Elbistan ilçesi sis denizinde kayboldu! Kartpostallık görüntüler oluştu
- Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler
- Mensah'ın penaltısını kurtaran Doğan Alemdar, Beşiktaş maçına damga vurdu
- Üniversite öğrencisi, kendini barfiks demirine asarak canına kıydı
- Survivor 2021 Gönüllüler takımı belli oldu! İşte yarışacak isimler
- Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg'u 2 golle geçti
- Crystal Palace'ın da talip olduğu Ozan Kabak Premier Lig'de oynamak istiyor
- Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü! Evlilik haberleri çiftin arasını bozmuş
- Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi
- Eksik Beşiktaş, Kayseri'de son dakikalarda galibiyete uzandı ve liderlik koltuğuna oturdu
- 8 gollü maçta İstanbulspor, Tuzlaspor'u devirdi
- Kumar baskınında kıraathane sahibinden polislere güldüren cevap: Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır
- 6 gün önce BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan doktorun testi pozitif çıktı
- Trabzonspor, Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti
- Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Misafirliğe giden genç, arkadaşlarının evinde şüpheli şekilde ölü bulundu
- Korona testi negatife dönmesine rağmen kalbi duran ünlü iş insanı Aydoğan Ellialtı, hayatını kaybetti
- Dumanların sardığı binaya giren kahraman kadın, muhabbet kuşunu kurtardı
- Kaçak kazı yapan defineciler, açtıkları 3 metrelik çukurda yakayı ele verdi
- Lautaro'nun 4 gol attığı maçta Inter, Crotone'yi farklı yenip lider oldu
- Arkadaşlar arasında çıkan alacak-verecek kavgasında 1 genç yaşamını yitirdi
- Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu
- İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı
- Başında poşet ve elleri kelepçeli halde evinde ölü bulunan Ukraynalı kadın, en son yemek siparişi vermiş