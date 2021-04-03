3 Nisan Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucun merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 3 Nisan Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 3 Nisan Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı ve Survivor dokunulmazlık kim kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı?

SURVIVIOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

3 Nisan Cumartesi yayınlanan Survivor yarışmasında zorlu su parkuru yarışmacıları baya zorladı. Dokunulmazlık oyununu 10-6 gönüllüler kazandı.