3 Nisan Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı?
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TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucun merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 3 Nisan Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 3 Nisan Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı ve Survivor dokunulmazlık kim kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı?
SURVIVIOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
3 Nisan Cumartesi yayınlanan Survivor yarışmasında zorlu su parkuru yarışmacıları baya zorladı. Dokunulmazlık oyununu 10-6 gönüllüler kazandı.