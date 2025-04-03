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3 Nisan Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar liste

3 Nisan Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar liste
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 3 Nisan Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 3 Nisan 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 3 Nisan 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

3 Nisan Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 3 Nisan 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 3 Nisan 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Üniversitesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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