3 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

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Milli atletler Ağrı'da ev karantinasındaKoronavirüs sebebiyle yurt dışı kampından dönen milli atletler Özlem Kaya ve Sevilay Eytemiş, kendilerini 14 gün evde karantinaya aldı.
03.04.2020 09:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:19
Milli atletler Ağrı'da ev karantinasında
Koronavirüs sebebiyle yurt dışı kampından dönen milli atletler Özlem Kaya ve Sevilay Eytemiş, kendilerini 14 gün evde karantinaya aldı. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan milli atletler, "Evde kal" çağrısında bulundu.
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KULÜPLER BİRLİĞİ
14: 00 Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans ile toplantı yapacak.
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Kaynak: DHA