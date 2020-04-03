SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› 3 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi - Spor
Koronavirüs, Özlem Kaya, Ağrı, Spor

3 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

Milli atletler Ağrı'da ev karantinasındaKoronavirüs sebebiyle yurt dışı kampından dönen milli atletler Özlem Kaya ve Sevilay Eytemiş, kendilerini 14 gün evde karantinaya aldı.

03.04.2020 09:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:19
3 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

Milli atletler Ağrı'da ev karantinasında

Koronavirüs sebebiyle yurt dışı kampından dönen milli atletler Özlem Kaya ve Sevilay Eytemiş, kendilerini 14 gün evde karantinaya aldı. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan milli atletler, "Evde kal" çağrısında bulundu.

Gökhan İnler'in "OkumayISEV" projesi evlere girdi

Ünlü futbolcudan çocuklar ve gençlere mesaj: Evde kal, kitapla kal

KULÜPLER BİRLİĞİ

14: 00 Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans ile toplantı yapacak.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Efsane patron tarihe geçiyor! 89 yaşında, 4. kez baba olacak Spor
Efsane patron tarihe geçiyor! 89 yaşında, 4. kez baba olacak
Emre Belözoğlu, merakla beklenen emeklilik kararını verdi Spor
Emre Belözoğlu, merakla beklenen emeklilik kararını verdi
Eto'o çılgına döndü! Kamerunlu oyuncudan Fransız doktora küfür Spor
Eto'o çılgına döndü! Kamerunlu oyuncudan Fransız doktora küfür
FIFA Başkanı Infantino'dan kulüplere müjde Spor
FIFA Başkanı Infantino'dan kulüplere müjde
Drogba'dan 'Aşı, Afrikalılar üzerinde denensin' diyen Fransız'a sert yanıt Spor
Drogba'dan "Aşı, Afrikalılar üzerinde denensin" diyen Fransız'a sert yanıt
PSG ile Barcelona arasında yılın takası! Spor
PSG ile Barcelona arasında yılın takası!
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
Ersin Düzen'in Sergen Yalçın anısı olay oldu: Maçı izlerken uyuyakalmışım
Ersin Düzen'in Sergen Yalçın anısı olay oldu: Maçı izlerken uyuyakalmışım
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
'Rüştü Reçber yoğun bakımda' iddialarına eşinden yalanlama geldi
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi
Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor
Mourinho, Zeki Çelik'i Tottenham'a transfer etmek istiyor
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek
Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi
Neymar'ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti
Neymar'ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu
Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak
Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak
Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin
Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin
Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum
Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde
Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Abdulhamit Gül
Magazin Ebru Polat Şeyma Subaşı Chloe Loughnan Nurgül Yeşilçay
Spor Ali Koç Tamer Tuna Basketbolcu Fatih Terim Nihat Özdemir
Daha Fazla Polis Milli Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: 3 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 09:58:24. #1.14#
title