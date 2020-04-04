3 Nisan 2020 Haberleri
3 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
04.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 00:18
- İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
- Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
- Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
- Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
- Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi
- Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
- Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
- Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
- İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
- Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
- İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim
- Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
- Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
- Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
- Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
- Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
- TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
- Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
- Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
- Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
- TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
- Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı
- Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!
- Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
- MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
- Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
- Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur
- Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz
- 'Beni darp edip ormana attılar' diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
- 'Nano teknoloji' diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız