3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü
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3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir binanın 3'ncü katındaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek, zemin kattaki dükkanın tentesine düşen 1 çocuk annesi Suna Cansız (45), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

02.02.2020 19:09 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:09
3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü

KOCAELİ'nin ilçesinde bir binanın 3'ncü katındaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek, zemin kattaki dükkanın tentesine düşen 1 çocuk annesi Suna Cansız (45), ekiplerince kurtarıldı. 

Olay, öğlenden sonra, Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonuna çıkan Suna Cansız, iddiaya göre dengesini kaybederek, zemin kattaki dükkanın tentesine düştü. Cansız'ın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. ekiplerince yapılan çalışmayla baygın haldeki Suna Cansız, kurtarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cansız, daha sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 


Kaynak: DHA
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