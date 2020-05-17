3 motosiklet sürücüsüne abartı egzoz ve modifiye cezası
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3 motosiklet sürücüsüne abartı egzoz ve modifiye cezası

Mersin'in Mut ilçesinde, kurallara uymayan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 10 bin 657 lira trafik cezası yazıldı.

3 motosiklet sürücüsüne abartı egzoz ve modifiye cezası
17.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:18

Mersin'in Mut ilçesinde, kurallara uymayan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 10 bin 657 lira trafik cezası yazıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri devriye görevini yaparken eski hastane arkasında 33 VV 866, 70 EZ 508 ve 33 ABA 165 plakalı motosikletlerin sürücüleri Ü.M, R.D. ve H.Ü'ye basık modifiye ve abartı egzozdan dolayı toplam 10 bin 657 lira trafik cezası uygulandı.

Motosikletler orijinal hale getirilinceye kadar trafikten men edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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