ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI

ADANA'da 3 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da 3 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan sürücüleri henüz tespit edilmeyen 01 AEM 092, 01 DCC 57 ve 01 CNE 43 plakalı motosikletler, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. 3 motosikletin çarpıştığı zincirleme kazada, Furkan Ç., Samet Ç., Resul Y., Ahmet Y. ve Yiğitcan T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI

ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI

ADANA-3 MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI

Üsküdar'da polis memuru silahla vurulmuş halde ölü bulundu(Ek bilgilerle yeniden)

Üsküdar'da polis memuru silahla vurulmuş halde ölü bulundu(Ek bilgilerle yeniden)

 METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN BABASI: YA BİRİNE ZARAR VERSEYDİ, BEN RAZI MIYIM? VİCDAN AZABINDAN BEN DE GİDECEKTİM

METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN BABASI: YA BİRİNE ZARAR VERSEYDİ, BEN RAZI MIYIM? VİCDAN AZABINDAN BEN DE GİDECEKTİM

 İstanbul'da aşırı hız felaket getirdi! 100 metre sürüklenen milyonluk aracın tekeri koptu

İstanbul'da aşırı hız felaket getirdi! 100 metre sürüklenen milyonluk aracın tekeri koptu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title