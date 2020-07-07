3 milyonun üzerinde vurgun yapan çete çökertildi İstanbul merkezli soruşturma kapsamında bu sabah yapılan operasyonda "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle 36 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında bu sabah yapılan operasyonda "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle 36 kişi gözaltına alındı. U.J. adlı bir kişinin liderliğinde kurulan suç örgütünün 3 milyon liranın üzerinde haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü kurup yasa dışı bahis oynatanlara yönelik bu sabah 12 ayrı ilçede çok sayıda adrese operasyon düzenlemişti.

U.J. adlı bir kişinin liderliğinde kurulan suç örgütünün 3 milyon liranın üzerinde haksız kazanç sağladığını tespit eden İstanbul polisi, bahis sitesi aracılığıyla kişileri zarara uğratan 39 şüpheliyi belirledi. Söz konusu şebekeye mensup şahısların banka ve ödeme kurumları tarafından temin edilen bilgi ve hesap analizi doğrultusunda suç örgütüne 3 milyon lira tutarında menfaat sağlayarak para nakline aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı düzenlenen operasyonda 36 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis şebekeye mensup firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürürken, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çeşitli çapma ve markada 6 tabanca, bu silahlara ait 122 mermi, 35 telefon, 75 simkart, 11 bilgisayar, 18 banka kartı, bol miktarda dijital materyal, 1 hassas terazi, yaklaşık 20 gr metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 1 adet para sayma makinesi ve 320 bin TL nakit para ele geçirildi.

Bahis çetesine mensup 36 şüpheli, ifade işlemleri için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki sorgularına başlandığı bildirildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA