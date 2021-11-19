3 MİLYONLUK DÖVİZİ ÇALIŞANI TARAFINDAN ÇALINAN BÜRO SAHİBİ: ŞOK OLDUK

TAKSİM'de bir döviz bürosunda 3 aydır çalışan 40 yaşındaki Serkan O., sabaha karşı geldiği işyerinde kasayı açarak yaklaşık 3 milyon lira değerinde dövizi çalarak kayıplara karıştı. Döviz şirketinin müdürü Ahmet Ataseven, " Çalışanımızın yaptığını görünce şok olduk." dedi.

Taksim'de bir döviz bürosu yetkilileri 11 Kasım 2021 tarihinde polise başvurarak işyerlerinin soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlık anının saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerdeki kişi ise iş yeri çalışanlarına hiç yabancı değildi. Soruşturma sonucunda işyerini soyan şüphelinin 3 aydır döviz bürosunda çalışan Serkan O. olduğu görüldü. Sabah işe erken gelerek işyerini açan ve kasanın bulunduğu bölüme inen şüphelinin, 3 milyon lira değerinde dövizi poşetlere koyduğu tespit edildi. Daha sonra yukarı çıkan ve paraların bir bölümünü ceplerine dolduran şüphelinin para dolu poşetlerle iş yerinden ayrıldığı tespit edildi.

"3 AY ÖNCE İŞE ALDIK"

İŞE YARIM SAAT ERKEN GELİP KASAYI BOŞALTMIŞ

"GÜVENLİK KAMERASINDA ÇALIŞAN OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOK OLDUK"

Görüntü dökümü

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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