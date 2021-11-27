3 milyon üniversite öğrencisinden 22 bini sporla uğraşıyor

Gaziantep'te düzenlenen Üniversiteler Koordinasyon Toplantısına katılan Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, 3 milyon üniversite öğrencisinden 22 bininin sporla uğraştığını belirterek, durumun iç açıcı olmadığını söyledi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından hazırlanan Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı Gaziantep Üniversitesinin ev sahipliğinde Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşti.

İki gün sürecek olan toplantıya; Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Yönetim Kurulu Üyeleri, Üniversitelerin Rektörleri, Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi Dekanları ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanları katıldı. Toplantı Gaziantep direnişini anlatan kısa bir filmle başladı.

Günay: "2 önemli etkinliğe ev sahipliği yapacağız"

Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, katılımcılara İki büyük müjde vererek konuşmasına başladı.2022 Eylül ayı içerisinde İstanbul Haliç'te gerçekleştirilecek Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonasını organize edeceklerini ifade eden Günay, "Bu organizasyonu, İstanbul'daki üniversitelerimizin yapmasını, biz de onlara teknik destek ve yardımcı olmayı hedefliyoruz. İkinci almış olduğumuz organizasyon; 2025 yılında gerçekleştireceğimiz Avrupa Üniversiteler Masa Tenisi Şampiyonası. Bu organizasyonu da şu anda Türkiye'nin en güzel spor tesislerine sahip olan Burdur Mehmet Akif Üniversitesi'ne verdik. 1 Aralık itibariyle dosyamızı Avrupa Üniversiteler Spor Federasyonu Yönetimine sunacağız. 2023 yılında da Bakanlığımızın önerdiği veya teklif ettiği ilde Türk Devletleri Teşkilatı Üniversite Oyunlarını gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

"3 milyon öğrenciden 22 bini spor yapıyor"

Yaklaşık 3 milyon üniversite öğrencisinin olduğunu sözlerine ekleyen Günay, "Bizim faaliyetlerimize katılan öğrenci sayısı en yüksek 22 bine ulaşmış. Yani yüzde 1'i bile bulmamış. Biz öğrencilerimizin yüzde 1'ine bile spor yaptıramıyoruz. Durum iç açıcı değil. Özellikle salgında bu noktada kötü etkiledi. Çok iyi bir yere gitmiyoruz. Üniversitelerimizde sağlıklı yaşam ve spor projesine başlayacağız. İlk hedefimiz spor yapan örgenci sayısını yüzde 10'a çıkarmak Bu yüzden sizlere ihtiyacımız var" diye konuştu.

Özaydın: "Sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz"

Koordinasyon toplantısının başarılı geçmesini dileyen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise, "Çocuklarımızı post modern dünyanın sanal ortamından spor alanlarına çekerek daha sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Modern tıbbın yanında sporla birlikte obezite ile mücadele etmek istiyoruz. O yüzden bu spor alanında her şey var. Yaygın olan sporlar basketbol, futbolun yanı sıra kim hangi sporu yapmak istiyorsa o olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı yarın Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasaoğlu'nun katılımıyla devam edecek. - GAZİANTEP