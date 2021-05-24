3 milyon TL'lik vurgun yapan 14 sahte bankacı tutuklandı
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3 milyon TL'lik vurgun yapan 14 sahte bankacı tutuklandı

3 milyon TL'lik vurgun yapan 14 sahte bankacı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek, yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 14'ü tutuklandı.

Kocaeli'de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek, yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 14'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak mobil bankacılık bilgilerini ele geçirip dolandırdığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs'ta Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların 30 vatandaşı yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları belirlendi. Emniyette işlemlerinin tamamlanması sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyede sorgulamaları biten şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(Mustafa Taşören/ İHA)

3 milyon TL'lik vurgun yapan 14 sahte bankacı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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